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Bütçe, belediyeler için çok çok önemlidir. Gerçekçi bir bütçe, bütçenin gerçekleştirilme oranı belediyenin başarısını en net şekilde ortaya koyar. Bu bağlamda Elmalı Belediyesi’nin 2016 yılı geliri 36 milyon lirayı aşmıştır. Bu yüzde 120 başarı oranına isabet eder ki çok çok önemlidir. Giderlerimizde ise gerçekleşme oranı yüzde 97’lerde kalmıştır. Ben şahsen Elmalı Belediyesi’nin mali durumunun geçen yıllara göre daha rahat duruma geldiğini söyleyebilirim. Göreve geldiğimizde makina parkımızda 20’si hurda 52 araç vardı. Ma-kina parkındaki araç sayısı şu anda 107. İddia ediyorum ki, 19 ilçe içerisinde en fazla sıcak asfalt döken belediyeler arasındayız. 52 kilometrelik sıcak asfaltı köylerimize dökmüşüz. Kaldırımlar yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’in de ifade ettiği gibi yeni mahallelerimizi kaymak gibi yollarla buluşturduk. Akçay’a 12 dükkandan oluşan son derece modern bir sanayi çarşısı kazandırdık. Sanayi Çarşısının arkasına 6 ardiye yaptık. 15 adet daha ekleyeceğiz. Akçay’ı Elmalı Bölgesinin ticaret, sebze ve meyva alım merkezi yapacağız. Söğütlü kahvelerin orada bazı mülkleri belediye adına aldık. Elmalı’nın tarihi kimliğini ön plana çıkaracak bir bina yapacağız. Trafik Şube Müdürlüğü’nün, Vergi Dairesi’ni buraya getirteceğiz. Ama asıl getirmeyi düşündüğümüz kurum Tapu Müdürlüğü. Günde 200-300 kişi tapuya işlem yaptırmak için geliyor. Hem de iki defa. Bu bölgede ciddi bir hareketliliği sağlar. Bu konuda sayın Kaymakamımızdan gereken yardımı göstereceğine inanıyoruz. Bu projemizin yapılmasıyla birlikte bu bölgede otopark sıkıntısı da giderilmiş olacak.
Antalya’daki 700 muhtar, Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediğiMuhtarlar Zirvesi’ndebuluştu.3 yılda 1.5 milyarlık yatırım yaptıklarını anlatan Türel, sadece asfalta harcanan kaynağın 345 milyon lira olduğunu söyledi. Türel, Özel İdare döneminde köylerin alt yapısına yıllık ortalama 5 milyon lira yatırım yapılırken, bu rakamı 64 misli artırarak yıllık 322 milyon liraya çıkardıklarını aktardı.
Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması” nda Elmalı Belediyesi, İyi Yönetim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları Kategorisinde, “ Hoşgeldin Bebek Projesi” ile ikincilik, Çevre, Koruma, Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde ise “Elmalı Kentsel Sit Alanı Sokak Sağlıklaştırma Projesi” ile birincilik ödülüne layık görüldü. Başkan Öztekin’e birincilik ödülünü veren Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, “Hoşgeldin Bebek Projesi” ile kazanılan ikincilik ödülünü ise, “Bu projenin mimarı” dediği Dilek Öztekin’e takdim etti.