Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
12345678910 Tüm Manşetler

 

 

Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

SON EKLENEN/ Resmi İlanlar
Haber Yok
Haber Yok
DAHA FAZLA RESMI İLANLAR
SON EKLENEN/ Röportajlar
"Ben Yuva'da siyaset değil, hizmet yaptım"
Erkin Özgünsür Soruyor, Hüseyin Altıntaş Cevaplıyor
DAHA FAZLA RÖPORTAJLAR
RESMI İLANLAR
RÖPORTAJLAR
Kurubaş: Seracılar, küçükbaş yetiştiricileri ve şeker pancarı üreticileri açısından 2016 güzel bir yıl oldu
Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaşi Elmalılı çiftiler ve besiciler açısından geride bıraktığımız 2016 yılını değerlendirdi
Karayolları ekipleri, çukurları yamayla kapatıyor
Elmalı’da karayolları ekipleri kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yer yer çukurların oluştuğu Elmalı-Finike, Elmalı- Korkuteli, Elmalı - Kaş karayolunda sorumluluk bölgesinde çalışma yapıyor.
Hac görevini yerine getirmek isteyenler için son başvuru tarihi 6 Ocak Cuma
Elmalı İlçe Müftüsü Mehmet Emin Yıldırım, içinde bulunduğumuz 2017 yılında İslam Dini’nin 5 farzı içinde yeralan Hac görevini yerine getirmek isteyenleri TARİH konusunda uyardı.
Başkan Öztekin: 2016 yılı hizmetlerimizi iki ödülle taçlandırdık
Bütçe, belediyeler için çok çok önemlidir. Gerçekçi bir bütçe, bütçenin gerçekleştirilme oranı belediyenin başarısını en net şekilde ortaya koyar. Bu bağlamda Elmalı Belediyesi’nin 2016 yılı geliri 36 milyon lirayı aşmıştır. Bu yüzde 120 başarı oranına isabet eder ki çok çok önemlidir. Giderlerimizde ise gerçekleşme oranı yüzde 97’lerde kalmıştır. Ben şahsen Elmalı Belediyesi’nin mali durumunun geçen yıllara göre daha rahat duruma geldiğini söyleyebilirim. Göreve geldiğimizde makina parkımızda 20’si hurda 52 araç vardı. Ma-kina parkındaki araç sayısı şu anda 107. İddia ediyorum ki, 19 ilçe içerisinde en fazla sıcak asfalt döken belediyeler arasındayız. 52 kilometrelik sıcak asfaltı köylerimize dökmüşüz. Kaldırımlar yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’in de ifade ettiği gibi yeni mahallelerimizi kaymak gibi yollarla buluşturduk. Akçay’a 12 dükkandan oluşan son derece modern bir sanayi çarşısı kazandırdık. Sanayi Çarşısının arkasına 6 ardiye yaptık. 15 adet daha ekleyeceğiz. Akçay’ı Elmalı Bölgesinin ticaret, sebze ve meyva alım merkezi yapacağız. Söğütlü kahvelerin orada bazı mülkleri belediye adına aldık. Elmalı’nın tarihi kimliğini ön plana çıkaracak bir bina yapacağız. Trafik Şube Müdürlüğü’nün, Vergi Dairesi’ni buraya getirteceğiz. Ama asıl getirmeyi düşündüğümüz kurum Tapu Müdürlüğü. Günde 200-300 kişi tapuya işlem yaptırmak için geliyor. Hem de iki defa. Bu bölgede ciddi bir hareketliliği sağlar. Bu konuda sayın Kaymakamımızdan gereken yardımı göstereceğine inanıyoruz. Bu projemizin yapılmasıyla birlikte bu bölgede otopark sıkıntısı da giderilmiş olacak.
Ak Parti Elmalı İlçe Yönetimi Belli Oldu
Ak Parti İlçe Yönetimi belli oldu
Karyağdı Mahallesi Muhtarı Şalvarlı'dan Örnek Davranış
Belediye tarafından kaldırımlarda biriken karlar ekipler tarafından temizlenirken, Karyağdı Mahallesi Muhtarı Adem Şalvarlı Mahallesi’nin sokaklarında kar küreme çalışmalarına bizzat kendisi katılarak örnek bir davranış sergiledi
Büyükşehir ve Elmalı Belediyesi toplam 7 ekiple karla mücadale ediyor
Elmalı’ya rahmet yağıyor, gökten bereket fışkırıyor.
Bakan Çavuşoğlu: Elmalı-Finike arası da duble yol olacak
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 700 muhtarın katıldığı 3 ncü muhtarlar toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Elmalı-Finike arası da duble yol olacak.
Büyükşehir-Muhtarlar Buluşması Sona Erdi
Antalya’daki 700 muhtar, Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediğiMuhtarlar Zirvesi’ndebuluştu.3 yılda 1.5 milyarlık yatırım yaptıklarını anlatan Türel, sadece asfalta harcanan kaynağın 345 milyon lira olduğunu söyledi. Türel, Özel İdare döneminde köylerin alt yapısına yıllık ortalama 5 milyon lira yatırım yapılırken, bu rakamı 64 misli artırarak yıllık 322 milyon liraya çıkardıklarını aktardı.
Ödülün biri Başkan Öztekin’e, diğeri projenin mimarına
Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması” nda Elmalı Belediyesi, İyi Yönetim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları Kategorisinde, “ Hoşgeldin Bebek Projesi” ile ikincilik, Çevre, Koruma, Peyzaj, Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde ise “Elmalı Kentsel Sit Alanı Sokak Sağlıklaştırma Projesi” ile birincilik ödülüne layık görüldü. Başkan Öztekin’e birincilik ödülünü veren Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, “Hoşgeldin Bebek Projesi” ile kazanılan ikincilik ödülünü ise, “Bu projenin mimarı” dediği Dilek Öztekin’e takdim etti.


Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.