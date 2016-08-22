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Hücre kapıları tarihe uymuyor
Tarihi Ömer Paşa Camii avlusunda bulunan Medrese’nin, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylı projeleri doğrultusunda başlatılan restorasyonu çalışmaları tamamlandı. Kaymakam Gürbüz Saltaş, Elmalı Belediyesinden kabulü yapılan medresede görülen eksikliklerin belirlenmesini talep etti. Bu talep üzerine Elmalı Belediyesi’nce oluşturulan ekip gördükleri eksiklikleri tek tek belirledi ve bir yazı ile kaymakamlığa ulaştırdı.
22 Agustos 2016 12:29
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Kültür Müdürü Durmuş Altan, İmar Müdürü Burak Ölmez ile Kamile Selekçi’den oluşan ekip, sözkonusu tarihi yapıda hücre kapılarının tarihi dokuya uygun olmadığını, kubbelerin içinde bazı tuğlaların boyandığı, çevre duvarının çok yükse olması sebebiyle kubbelerin görüntüsünün engellendiğini, trafo ve prizlerin de tarihe dokuya uymadığını bir yazı ile kaymakamlığa ilettiler.
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