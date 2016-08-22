Hücre kapıları tarihe uymuyor

Tarihi Ömer Paşa Camii avlusunda bulunan Medrese’nin, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylı projeleri doğrultusunda başlatılan restorasyonu çalışmaları tamamlandı. Kaymakam Gürbüz Saltaş, Elmalı Belediyesinden kabulü yapılan medresede görülen eksikliklerin belirlenmesini talep etti. Bu talep üzerine Elmalı Belediyesi’nce oluşturulan ekip gördükleri eksiklikleri tek tek belirledi ve bir yazı ile kaymakamlığa ulaştırdı.