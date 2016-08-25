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Bir Migros eksikti, o da geldi !

Ulusal ve yöresel alışveriş mağazaları Elmalı’yı keşfetmeye devam ediyor. Tahtakale ile başlayan BİM, A101 ve Şok ile devam eden marketler zincirine Migros’ta bir halka ekledi. Migros Elmalı Mağazası bugün kapılarını açtı ve daha resmi açılışı yapılmadan vatandaşın izdihamınına uğradı.

25 Agustos 2016 12:56
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Fırıncısından pastacısına, bakkalından tuhafiyecisine, çiçekçisinden mobilyacısına, baharatçısından ayakkabıcısına, kırtasiyecisinden züccaciyecisine kadar yüzlerce küçük esnafın satışını olumsuz etkileyen ulusal ve yöresel alışveriş merkezleri, “cep market” şeklinde küçülerek hizmet vermeye başladı. Sadece bir mağaza ile yetinmeyen neredeyse her mahalleye bir cep market açma gayreti içinde olan ulusal ve yöresel alışveriş merkezlerinin sayısı arttıkça küçük esnaflarda kepenk kapatan sayısı da ciddi oranda artıyor. (Kaynak: Toros Gazetesi)

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