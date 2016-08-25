Bir Migros eksikti, o da geldi !

Ulusal ve yöresel alışveriş mağazaları Elmalı’yı keşfetmeye devam ediyor. Tahtakale ile başlayan BİM, A101 ve Şok ile devam eden marketler zincirine Migros’ta bir halka ekledi. Migros Elmalı Mağazası bugün kapılarını açtı ve daha resmi açılışı yapılmadan vatandaşın izdihamınına uğradı.