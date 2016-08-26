Dershanelerini kapattık, tabelalarını UNUTTUK!

Hainliğini darbe girişimi ile perçinleyen FETÖ’nün para kaynakları içinde en önemli yeri tutan dershaneler, hükümetin aldığı bir kararla darbe öncesinde kapatılmıştı. Ardından bazı holdinglerin FETÖ’nün para kaynağı olabileceğinden hareketle başlatılan operasyonlar halen devam ederken, yine FETÖ tarafından açılan ve eğitim veren kurumlar da kapatılmış, bu kurumların binalarına da devlet el koymuştu.

FETÖ’nün en önemi gelir kaynağı dershaneleri kapatırken, bu dershanelere ait reklam tabelalarının ise halen durduğun, unutulduğunu gözlemliyoruz. Nitekim, Elmalı ilçesinde uzun yıllarda eğitim veren bir dershaneye ait reklam tabelası, dershanenin bulunduğu cadde üzerinde bir kavşakta yer almaya devam ediyor. Vatandaş bu tabelanın da kaldırılmasını yetkili-lerden talep ettiler. (Haber Merkezi)