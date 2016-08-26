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Baykal, Elmalı'dan Seslendi,

Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal dün Elmalı’daydı. Partililerle sohbet eden Baykal ülke gündemini değerlendirirken vatandaşlara çeşitli mesajlar verdi.

26 Agustos 2016 18:04
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Hükümetin bugüne kadarki Suriye politikasını eleştrien Deniz Baykal, Cerablus’ta gerçekleşen harekatla ilgili ‘İnşallah ordumuz hiçbir can kaybı vermeden yüzünün akıyla, zaferle bu harekatı tamamlar. Bu yapılmazsa, felaket.’ Sözlerini ifade etti.

30 Ağustos’taki yasaklarla ilgili yöneltilen soruya ‘Yürüyeceksiniz, Ankara’da Ata’nın huzuruna başta olmak üzere her yerde yürünecek, siz de yürüyeceksiniz. Her ülkenin temel değerleri var, göğsünü kabartan değerleri var. Bizim göğsümüz milli mücadele ile kabarır. Onun ötesinde 100 yıl değil 1000 yıllık tarihimiz yatıyor. Ama kimse bu ülkenin egemenliğini ortadan kaldıramaz.Türkiye’de Atatürk ile birlikte Cumhuriyet ve laiklik bugün yeniden doğdu.’ Diyerek cevap verdi.

Bugüne kadar hükümeti kurma şansının ellerine geçtiğini ancak bu şansı kullanamadıklarından yakınan Baykal, ilk fırsatta sorumluluk almaları gerektiğine dikkat çekti.

Dinleyiciler arasında bulunan Elmalılı Prof. Dr. Kerim Yavuz ise partilerin yenilenmesi gerektiğini söyledi. ‘Bugün herkes arayış içinde. İktidar, iktidardan düşmemek için bir arayış içinde.Muhalefetin ise iktidara geçebilmek için kendini yenilemek durumunda olduğu kanaatindeyim. Muhalefet, nasıl iktidarla aynı oyunu oynayabilecek seviyeye gelebilir? Yenilenmek mecburiyetindeyiz.’ Sözlerine katılan ve ‘Aynen, her harfine katılıyorum.’ diye onaylayan Deniz Baykal, ’Değişimin ilk şartı, güven veren, bu oyunları bu süreç içinde doğru okumuş, doğru bir tavır takınmış, umut veren yeni bir yapılanmayı görmek gerekiyor. Bizim de yenilenmemiz gerektiğinin farkındayım. Bu yenilenme tüm partilerin vazifesi.’ Dedikten sonra CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın’a dönerek ‘ Duydun mu başkanım, dersini aldın mı?’ dedi.

Konuşmanın ardından Prof. Dr. Kerim Yavuz ile bir süre muhabbet eden Baykal’a, Kerim Yavuz tarafından kendi yazdığı ‘Tarihsel Oluşum ve Bilimsel Açılım, Günümüzde İnancın Psikolojisi‘ kitaplarını hediye etti. 

Baykal, konuşmasını dinlemeye gelenlerle hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi. 


                                (Haber ve fotoğraf: Salih Özgünsür)

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