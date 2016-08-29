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Hayır Çarşısı Açıldı
İhtiyaç sahibi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Elmalı’da kermes düzenlendi.
29 Agustos 2016 10:40
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Kermesin açılışı aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Meclis Üyeleri Halit Akar, Halil Öztürk, Ak Parti Elmalı Belediye Meclis üyeleri Osman Durdemir’in de katılımlarıyla açıldı. Açılış öncesinde Kur’an-Kerim okunurken, dua edildi ve ardından Hayır Çarşısı’nın açılışı yapıldı. 5 Eylül Pazartesi gününe kadar açık kalacak Hayır Çarşısı’nda, gönüllülerce geliri bağışlanmak kaydıyla giyecek ve yiyecek satışı yapılıyor. Geleneksel hale getirilen Hayır Çarşısı, Yeşil Camii’nin hemen arkasında bulunuyor. Elmalılıların büyük ilgi gösterdiği çarşı, gece geç vakte kadar açık.
Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Halit Akar, yaptığı konuşmada, “Yaratan, kazancınızı bol eylesin. Bu yurtlarımızın amacı, düzenlenen bu kermesimizin amacı, vatanına, milletine, bayrağına ihanet eden değil, bilakis vatanını milletini ve bayrağını seven nesiller yetiştirmektir. Kermesimiz, ilçemize, milletimize devletimize ve camiamıza hayırlı olsun” derken, Osman Durdemir ise hayırlı olsun diyerek bol kazanç temenni etti, Halil İbrahim bereketi diledi.
İsmail Lök, “Kermesimiz, camiamıza, teşkilatımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” derken, kermesin düzenlenmesinden sorumlu Mehmet Gökçe ise “Kermesimizin amacı, yurtlarımızdaki yardıma muhtaç öğrencilere yardım toplamak. 5 Eylül Pazartesi sona erecek” dedi.
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