Hayır Çarşısı Açıldı

Kermesin açılışı aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediyesi Ak Parti Meclis Üyeleri Halit Akar, Halil Öztürk, Ak Parti Elmalı Belediye Meclis üyeleri Osman Durdemir’in de katılımlarıyla açıldı. Açılış öncesinde Kur’an-Kerim okunurken, dua edildi ve ardından Hayır Çarşısı’nın açılışı yapıldı. 5 Eylül Pazartesi gününe kadar açık kalacak Hayır Çarşısı’nda, gönüllülerce geliri bağışlanmak kaydıyla giyecek ve yiyecek satışı yapılıyor. Geleneksel hale getirilen Hayır Çarşısı, Yeşil Camii’nin hemen arkasında bulunuyor. Elmalılıların büyük ilgi gösterdiği çarşı, gece geç vakte kadar açık.