Türel 404'ten girdi, 402'den çıktı

Türel, gazetecilerle beraber 4 metre genişliğindeki, 3,5 metre yüksekliğindeki boxların içinden araçla geçti. Projenin tamamlanmasıyla 130 kilometre uzunluğa ulaşacak boxların tamamının Türel’in birinci ve ikinci dönemlerinde yapıldığı kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Meltem Mahallesi, Turgut Reis, Tonguç ve Yıldız caddelerinde yapımı devam eden yağmur suyu drenaj kanalları çalışmalarını gezdi, box içinde araba ile bir sokaktan diğer sokağa geçti.

Türel ve gazetecilere önce çalışmalar hakkında “ Turgut Reis, Yıldız, Tonguç caddelerini kapsayan yağmur drenaj hattı, 4 metre genişlik, 3,5 metre yükseklikteki boxlar toplamda 6500 metre uzunluğundaki bir hat-tır. Dumlupınar Bulvarı’ndan başlayarak Opera Kavşa-ğı’na kadar devam eden hat, sokaklardaki bağlantı boxları bağlantı yağmur suyu boruları da dahil olmak üzere borulu imalatlarda 2800 metredir. Bu işin toplam maliyeti KDV dahil 26 milyon lira. Yıl sonundan önce bitirilmesi hedefle-niyor.

Projenin bitirilmesiyle toplam yağmur suyu box hattı 130 km’ye ulaşacak. 130 km’nin 80 km’si bir önceki dönem yine Menderes Türel tarafından ya-pılmıştı. Bu yağmur suyu box-ları saniyede 70 metreküp su taşıyacak. Orta boyda bir nehir.

Zamanından önce bitirebilmek amacıyla 4 farklı noktada çalışmalar sürüyor. Bu 4 farklı nokta zamanı geldiğinde birleşerek kesintisiz bir box oluşturacak” bilgisi verildi.

‘Boxın içinde 350 metre gidildi araçlarla’

Daha sonra bir konuşma yapan Menderes Türel: “Hayırlı olsun. Antalya’nın altına, üstüne bir yatırım sağanağı yağdırıyoruz. 80,5 km’lik yağmur suyu hattını 2004-2009 yılları arasındaki ilk dönemimizde yapmıştık. Ancak 2009’dan sonraki dönemde maalesef bu gibi hizmetler pek gündeme gelmedi. Ancak 2014’te yeniden göreve başlamamızla birlikte 80,5 km’nin üstüne 30 km daha ekleyerek yağmur suyu hattımızı 130 km’ye çıkartacağız. Böylece artık Antalya’nın o meşhur yağmurlarında caddelerimizde daha az sıkıntı yaşayacağız. Bu yatırımlar elbette ki vatandaşımızın huzuru için yapılıyor. Bu tip yatırımlar bilirsiniz ki bir belediye başkanı için pek cazip olmuyor. Biraz meşakkatli hizmetler. Bunları şehrin geleceği adına mutlaka yapmak zorundayız. Bu hatla birlikte Varsak’taki 10 km’yi de düşündüğümüzde Antalya’nın en azından yağmur suyuyla ilgili ana caddelerimizde çok önemli bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Sene sonundaki bitirme planımızı burada Kasım ayına çektik. Bunlar küçük boru hatları değil. İçerisinden üst üste iki arabanın geçebileceği büyüklükte boxlar. Dolayısıyla bu gibi yatırımlar Antalya’nın geleceğini kurtaran yatırımlar. Kanalizasyonuyla, yağmur suyu kanallarıyla Alanya’dan Gazipaşa’ya kadar; Korkuteli’nden Elmalı’ya kadar bütün şehri altyapı sorunlarından arındırmış bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

Bu proje ve devam etmekte olan 8 yağmur suyu projesinin toplam maliyeti 104 milyon lira ve bu paranın tamamı belediyenin kendi öz kaynaklarından karşılanmakta” diye konuştu.

Konuşmaların ardından araçlarla box içinde araçlarla 404 sokaktan 402 sokağa ulaşıldı. ( Haber ve fotoğraf: M. Salih Özgünsür)