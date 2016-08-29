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İstatistiklerle '20 DAKİKA' Oynanan Maç

Spor Toto Süper Lig 2.hafta maçında Alanyaspor'a 2-1 yenilen Antalyaspor'u Salih Özgünsür maçın istatistikleriyle değerlendirdi.

29 Agustos 2016 11:47
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Sezona ‘Avrupa’ hedefiyle başlayan, yaptığı transferlerle taraftarı heyecanlandıran Antalyaspor, ligin ilk haftasına hakem tarafından doğranıp 1 puana razı geldiği Osmanlıspor maçının ardından oynadığı 2.hafta maçında Alanyaspor ile karşılaştı. Karşılaştı demek sanırım yanlış bir kelime olur, çünkü 20.dakikadan sonra Antalyaspor sahada yoktu!

Alanyaspor maçı, işin içine geçen sezonu da katarsak ‘hücümda çoğalmamak için direndiği’ bir maçtı Antalyaspor için. Kapılan topların ardından 6-7 hatta çoğu zaman 8 kişilik Alanya savunmasına sadece 3 kişiyle hücum etti.

Antalyaspor’un son maçtaki ‘isteksizliğini’ sanırım tarif edecek kelime ya da anlam bulamayız. Lige yeni çıkmış, yeni kurulmuş bir takım olan Alanyaspor’a karşı, üstelik kendi evinde istatiksel açıdan bu kadar kötü olmamalıydı. Takımın santrafor özelliğindeki belki de tek futbolcu Eto’o, oyun kurmak için savunmanın göbeğine gelmemeliydi. Kanat bekleri Rıdvan ve Motta, sanki rakip yarı alanda mayın varmış gibi orta alanın ilerisine çıkmaya bu kadar çekinmemeliydi.

Antalyaspor, dün toplam 528 pas yaptı. İsabet yüzdesi %85. Bu pasların 156’sı ileriye, 151’i sola, 144’ü sağa ve 77’si geriye dönüktü.  528 pasın 52’sini uzun toplar oluşturuyor. Cuma gecesi Antalyaspor’un ‘ileriye pas atma’ yüzdesi %30. Alanyaspor ise 169 daha az pas yapmasına karşın ileriye attığı pas yüzdesi %34. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Antalyaspor’un Avrupa hedefine giderken rakipleri çok yüksek ihtimal Konyaspor, Osmanlıspor ve Başakşehir olacaktır. Konyaspor’un yine Cuma günü oynadığı Beşiktaş maçında ‘ileriye pas atma’ yüzdesi %42. Başakşehir’in geçen hafta Fenerbahçe ile oynadığı maçtaki ileriye pas yüzdesi ise %43. Yorum sizlerin..

Antalyaspor, Alanyaspor kalesine tam 13 şut çekti. İsabetli şut sayısı 1. Yazıyla ‘bir’. Alanyaspor’un şut sayısı 11 iken isabet sayısı 3. Antalyaspor bu şutların %54’ünü ceza sahası dışından çekti. Kalenin karşısından 9 şut, sol kanattan ise 4 şut.

Kırmızı beyazlılar, sağdan ve soldan 7’şer olmak üzere toplam 14 orta yaptı. Bu ortaların sadece 4’ü isabetli. Turuncu yeşilliler ise bu konuda Antalyaspor’dan daha istekli gibi görünse de onlar da isabet oranında başarısızdı. Sağdan 16, soldan 6 olmak üzere yapılan 22 ortanın sadece 5’i isabetliydi.

Antalyaspor’un 9 çalım girişimine Alanyaspor 8 çalımla cevap verdi. Her iki takımda da başarılı çalım sayısı 7. Alanyaspor’un 2, Antalyaspor’un ise 1 başarılı çalımı 3. Bölgede.

Transfer süreciyle Eto’o bayağa yorulmuş olacak ki dünkü maçın ‘hayal kırıklığıydı’ Kamerunlu. Belki de şınav çekmekten kolları ağrımıştır bilemiyorum. 

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