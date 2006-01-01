ANKET
Elmalı'da en fazla ormanlık alan 2009 yılında (6,03 hektar) yandı, en çok orman yangını 2012 yılında (6) çıktı
2006 yılından 2016 yılının 8 nci ayı sonuna kadar Elmalı’da 19 orman yangınının yaşandığını kaydeden Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin, 2006 ve 2007 yıllarında Elmalı Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluğunda ormanlık alanlarda hiç orman yangını çıkmadığını kaydetti. 2008 yılında çıkan 4 orman yangınında 3,12 hektar alanının yandığını belirten Öztekin, “2009 yılında 2 orman yangınında 6,03 hektar, 2010 yılında çıkan tek orman yangınında 2,80 hektar, 2011 yılında çıkan 3 orman yangınında 5 hektar, 2012 yılındaki 6 orman yangınında 4,72 hektar, 2013 yılında ise 0.40 hektar orman alanı yanmıştır. 2014 yılında sınırlarımız içinde orman yangını çıkmazken, 2015 yılında çıkan iki orman yangınında 2,91 hektar orman yanmıştır” dedi.
Elmalı Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin, içinde bulunduğumuz 2016 yılında ise bugüne kadar 1 orman yangının çıktığını ve 0,1 hektar orman alanının yandığını söyledi. (Kaynak: Toros Gazetesi)
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