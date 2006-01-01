Elmalı'da en fazla ormanlık alan 2009 yılında (6,03 hektar) yandı, en çok orman yangını 2012 yılında (6) çıktı

2006 yılından 2016 Ağustos ayına kadar Elmalı’da çıkan orman yangınları ile ilgili istatistiki rakamlar