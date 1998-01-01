Elmalı'da olağanüstü güvenlik önlemleri

Tür-kiye’nin birçok ilinden yüzlerce pehlivanın, binlerce seyircinin katılacağı Elmalı’daki güreş severlerin buluşması nedeniyle mevcut güvenlik tedbirleri katlanarak arttırılacak.

Konu ile ilgili olarak Toros Gazetesi’ne bir açıklama yapan İlçe Emniyet Müdürü Hasan Mutlu, “İlçe girişinde uzun süreden beri kontrollerimiz vardı. Üç günlük sürede araç girişi daha da artacağından personel takviyesinde bulunacağız. Cuma gününden itibaren talebimiz üzeri-ne Antalya Emniyet Müdürlüğü’müzce uzman personellerden oluşan ekip gönderilecek. Yaklaşık 35 civarında özel güvenlik görevlisi de güreş sahasında yerini alacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi güreş severler tribünlere önce kapı dedektöründen geçtikten sonra birde ikinci bir üst aramasından geçirilmelerinin ardından girecekler” dedi.



