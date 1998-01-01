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Elmalı'da FETÖ operasyonlarında son bilgiler!

19 öğretmen ve 1 polisin memuriyeti sona erdi.

02 Eyl?l 2016 13:27
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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında bulunan Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında son kararname ile Elmalı ilçesinde 19 öğretmen ile bir polis memurunun memuriyetliği sona erdi.





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