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Elmalı'da FETÖ operasyonlarında son bilgiler!
19 öğretmen ve 1 polisin memuriyeti sona erdi.
02 Eyl?l 2016 13:27
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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında bulunan Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında son kararname ile Elmalı ilçesinde 19 öğretmen ile bir polis memurunun memuriyetliği sona erdi.
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