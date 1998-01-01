Elmalı'da FETÖ operasyonlarında son bilgiler!

19 öğretmen ve 1 polisin memuriyeti sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında bulunan Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında son kararname ile Elmalı ilçesinde 19 öğretmen ile bir polis memurunun memuriyetliği sona erdi.