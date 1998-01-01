Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

664 ncü Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı - Belediye Başkanı Öztekin: Kimse bu güreşler üç kuruş parayı daha fazla nasıl götürürüz mantığına çevirmesin”

664 ncü Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşleri, Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törenin ardından geleneksel kortej yürüyüşü ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından bir konuşma yapan Elmalı Belediye Başkanı, aynı zaman da Güreş Organizasyon Komitesi Başkanı Ümit Öztekin, “Bu güzel organizasyonu başlatmanın bir kez daha onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

02 Eyl?l 2016 15:43
Yorum Sayısı :0  

Hayırlı uğurlu olması temennisinde  bulunan Belediye  Başkanı Ümit Öztekin, “Bu yıl üzerinde duracağımız en önemli konu, ata sporumuz yağlı pehlivan güreşlerinin şanına uygun yapılmasıdır. Federasyonumuzun değerli temsilcileri de buradalar. Bu organizasyon için emek verdiler. Burada bulunan ya da bulunmayan pehlivanlarımıza da şunu söylemek istiyorum. Bu ata sporumuzu, atalarımıza layık bir şekilde yapalım. Bu pehlivanlık adam gibi yapılsın. Bu güreşler şanına yakışır, bu yağlı güreş atalarımızdan gelen mirasımıza uygun olarak yapılması gerekir. Buna da en çok sevgili pehlivanlarımızın dikkat etmesi lazım. Kimse kendi ayağına kurşun sıkmasın. Kimse bu işi üç kuruş parayı daha fazla nasıl götürürüz mantığına çevirmesin. Bu güreşler bir gelenektir, görenektir, bir mirastır. “
Açılışta son konuşmayı yapan Kaymakam Gürbüz Saltaş’ta düzenleniş tarihi itibariyle Kırkpınar’dan da önce olan Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin bugüne kadar düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, “Yüzyılları aşan bir organizasyon. Her açıdan fedakarlık gerektiriyor. Güreşlerin kıran kırana, atalarımızın hatırasına yakışır şekilde olmasını bende istiyorum. Sadece ben değil bütün güreş severlerde bunu istiyor. Bu konuda sporcularımızın da dikkatini çekiyorum” dedi.

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Böyle Bıraktılar, Çektiler Gittiler
Osman Hüyük, Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı
Ak Parti Elmalı İlçe Başkan adayları Ankara'da
Başpehlivan Okulu'dan Gazetemize ziyaret
Elmalı 664’te başpehlivan Döşemealtılı Okulu
Özel güvenliğin görevi protokolün önünü boşaltmak mı?
Recep Gürbüz'e yapılan büyük saygısızlık!
Mehteran Coşturdu
664 ncü Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı - Belediye Başkanı Öztekin: Kimse bu güreşler üç kuruş parayı daha fazla nasıl götürürüz mantığına çevirmesin”
Elmalı'da FETÖ operasyonlarında son bilgiler!



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.