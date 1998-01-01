664 ncü Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı - Belediye Başkanı Öztekin: Kimse bu güreşler üç kuruş parayı daha fazla nasıl götürürüz mantığına çevirmesin”

Hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Bu yıl üzerinde duracağımız en önemli konu, ata sporumuz yağlı pehlivan güreşlerinin şanına uygun yapılmasıdır. Federasyonumuzun değerli temsilcileri de buradalar. Bu organizasyon için emek verdiler. Burada bulunan ya da bulunmayan pehlivanlarımıza da şunu söylemek istiyorum. Bu ata sporumuzu, atalarımıza layık bir şekilde yapalım. Bu pehlivanlık adam gibi yapılsın. Bu güreşler şanına yakışır, bu yağlı güreş atalarımızdan gelen mirasımıza uygun olarak yapılması gerekir. Buna da en çok sevgili pehlivanlarımızın dikkat etmesi lazım. Kimse kendi ayağına kurşun sıkmasın. Kimse bu işi üç kuruş parayı daha fazla nasıl götürürüz mantığına çevirmesin. Bu güreşler bir gelenektir, görenektir, bir mirastır. “

Açılışta son konuşmayı yapan Kaymakam Gürbüz Saltaş’ta düzenleniş tarihi itibariyle Kırkpınar’dan da önce olan Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin bugüne kadar düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, “Yüzyılları aşan bir organizasyon. Her açıdan fedakarlık gerektiriyor. Güreşlerin kıran kırana, atalarımızın hatırasına yakışır şekilde olmasını bende istiyorum. Sadece ben değil bütün güreş severlerde bunu istiyor. Bu konuda sporcularımızın da dikkatini çekiyorum” dedi.