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Mehteran Coşturdu
664 ncü Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri etkinlikleri kapsamında mehteran gösterisi gerçekleştirildi.
03 Eyl?l 2016 14:16
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Önce Yeşil Cami önünde mini bir gösteri sunan mehteran takımı, daha sonra Cumhuriyet Meydanı’na doğru çaldıkları marşlar eşliğinde yürüdüler. Mehteran Takımı meydanda kurulan sahnede birbirinden güzel marşlarla meydanı dolduranları tarihe yolculuk yaptırdılar, milli duyguları kabarttılar. (Kaynak: Toros Gazetesi)
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