Recep Gürbüz'e yapılan büyük saygısızlık!

Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde Elmalı protokolü ve güreş ağası Recep Gürbüz’ün mezarını ziyaret edip dua etmeden güreş sahasına girmiyor. 664 ncü tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde de aynı tören gerçekleşirken, kabrin bulunduğu çevrilmiş bölüme asılan “1988 Kırkıpınar Başpehlivanı Recep Gürbüz (1962-1989) Ruhuna Fatiha” yazılı küçük bir tabelanın tel ve iplerle tutturulması güreş severler tarafından tepkiyle karşılanırken, “Elmalı Belediyesi’nin buraya daha güzel, daha okunaklı ve daha görünür, Recep Gürbüz’e yakışır bir levha koyması daha şık olmaz mıydı?” dediler. (Kaynak: Toros Gazetesi)



