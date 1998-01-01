Elmalı'da Hava
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Özel güvenliğin görevi protokolün önünü boşaltmak mı?
664 ncü tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri sürüyor.
03 Eyl?l 2016 16:40
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Aniden bastıran yağmur altında devam eden güreşlerde, seyircilerin can ve mal güvenliğinin sağlanmasında emniyet güçlerine yardımcı olmak amacıyla görev yapan özel güvenlikten bazılarının protokol tribünü önünde vatandaşların ve fotoğraf çekecek basın mensuplarının beklemesini ve orada oturmasını engellemek olduğu gözlendi. (Kaynak: Toros Gazetesi)
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