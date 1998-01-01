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Elmalı 664’te başpehlivan Döşemealtılı Okulu
Çeyrek finalde Ali Gürbüz’ü, yarı finalde İsmail Balaban’ı, final güreşinde ise Şaban Yılmaz’ı yenen, Döşemealtı Belediyesi’nin Başpehlivanı Orhan Okulu, üst üste 4 ncü kez Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde başpehlivan oldu.
04 Eyl?l 2016 21:27
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Orhan Okulu, 3 kez başpehlivan olan Kenan Şimşek’in rekorunu da geçmiş oldu.
Genellikle Orhan Okulu’nun üstünlüğü altında geçen ve önce Şaban Yılmaz’ın, ardından da Orhan Okulu’nun üst üste aldıkları iki ihtarla oyun denemelerinin yoğunlaştığı güreşte rakibini yenen Orhan Okulu, 4 ncü başpehlivanlıkla Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşlerine de mührünü vurmuş oldu. (Haber ve Fotoğraflar: M. Salih Özgünsür)
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