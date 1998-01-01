Elmalı 664’te başpehlivan Döşemealtılı Okulu

Çeyrek finalde Ali Gürbüz’ü, yarı finalde İsmail Balaban’ı, final güreşinde ise Şaban Yılmaz’ı yenen, Döşemealtı Belediyesi’nin Başpehlivanı Orhan Okulu, üst üste 4 ncü kez Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde başpehlivan oldu.

Orhan Okulu, 3 kez başpehlivan olan Kenan Şimşek’in rekorunu da geçmiş oldu.