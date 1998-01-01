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Başpehlivan Okulu'dan Gazetemize ziyaret
664 ncü Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşlerinde başpehlivanlık ünvanını 4 ncü kez kazanan ve rekor kıran Orhan Okulu, güreşlerin ardından Elmalı’nın tarihi hamamı Beyhamamında yıkandı.
05 Eyl?l 2016 13:53
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Hamam çıkışında gazetemiz bürosunu ziyaret eden ve bir süre dinlenen Orhan Okulu, arkadaşımız M. Salih Özgünsür’ün çektiği fotoğraflara baktı. Okulu, “Çok mutluyum. Hocalarıma teşekkür ediyorum, Başkanım Turgay Genç’e teşekkür ediyorum. Güreş severlere teşekkür ediyorum. Fotoğraflar içinde kardeşim Salih’e teşekkür ediyorum. Bunların bir kısmını sosyal medya hesabımda göndermeniz halinde kullanmak isterim “dedi.
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