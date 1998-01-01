Başpehlivan Okulu'dan Gazetemize ziyaret

664 ncü Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşlerinde başpehlivanlık ünvanını 4 ncü kez kazanan ve rekor kıran Orhan Okulu, güreşlerin ardından Elmalı’nın tarihi hamamı Beyhamamında yıkandı.