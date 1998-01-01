Ak Parti Elmalı İlçe Başkan adayları Ankara'da

Ali Gökçe'den boşalan ve yönetimi de istifa etmek zorunda bırakılan Ak Parti Elmalı'da başkan ve yeni yönetim bugün belli oluyor

Ak Parti İlçe Başkan adayları, Belediye Başkanı Ümit Öztekin'le birlikte Ankara'dalar. Bugün genel merkezde üç adayla da ayrı ayrı görüşüldü. Bu görüşmelerin ardından üç kişiden biri, yeniden oluşturulan ilçe yönetimiyle beraber"atanmış" olarak Elmalı'ya dönecek.