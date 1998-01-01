Elmalı'da Hava
ANKET
Osman Hüyük, Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı
Ak Parti Elmalı İlçe Başkanlığı'na Osman Hüyük atandı.
07 Eyl?l 2016 18:29
Yorum Sayısı :0
Ak Parti Elmalı İlçe Başkanlığı'na Osman Hüyük atandı.
Osman Hüyük, Mustafa Başkaya ve Ramazan Adıgüzel aday olarak, Belediye Başkanı Ümit Öztekin'le beraber Ankara'ya gitmişler ve partide üç aday ile görüşülmüştü.
|
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
664 ncü Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı - Belediye Başkanı Öztekin: Kimse bu güreşler üç kuruş parayı daha fazla nasıl götürürüz mantığına çevirmesin”