Osman Hüyük, Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı

Ak Parti Elmalı İlçe Başkanlığı'na Osman Hüyük atandı.

Osman Hüyük, Mustafa Başkaya ve Ramazan Adıgüzel aday olarak, Belediye Başkanı Ümit Öztekin'le beraber Ankara'ya gitmişler ve partide üç aday ile görüşülmüştü.