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Böyle Bıraktılar, Çektiler Gittiler

Gece yarılarına kadar devam eden gürültü, kaldırımların mutfak, yatakhane, apartman aralarının bulaşıkhane, kuytu yerlerin ise tuvalet olarak kullanıldığı, cadde üzerinde bulunan otoparkların kullanılamadığı ve vatandaşların dairelerinin bulunduğu apartmanlara ulaşmakta zorlandığı Festival Çarşısı geride bıraktığımız salı günü tamamiyle kapanırken, çarşı esnafının tüm pisliklerini olduğu gibi bırakması da çevre sakinleri tarafından eleştirildi.

10 Eyl?l 2016 12:07
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Festival Çarşısı esnafı tarafından Terminal Caddesi’nin adeta çöplüğe döndüğünü kaydeden vatandaşlar, “Para ödediler ama çok iyi de satış yaptılar. Festivalin bayram öncesine rastlaması işlerini katladı. İnsan o pisliklerini bir yerde toplayamazmıydı ? Çöp torbasının içine koyamazlar mıydı ? Sanki garez eder gibi çöplerini bıraktılar.” Dediler. (Kaynak: Toros Gazetesi)





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