Böyle Bıraktılar, Çektiler Gittiler

Gece yarılarına kadar devam eden gürültü, kaldırımların mutfak, yatakhane, apartman aralarının bulaşıkhane, kuytu yerlerin ise tuvalet olarak kullanıldığı, cadde üzerinde bulunan otoparkların kullanılamadığı ve vatandaşların dairelerinin bulunduğu apartmanlara ulaşmakta zorlandığı Festival Çarşısı geride bıraktığımız salı günü tamamiyle kapanırken, çarşı esnafının tüm pisliklerini olduğu gibi bırakması da çevre sakinleri tarafından eleştirildi.

10 Eyl?l 2016 12:07

Yorum Sayısı :0