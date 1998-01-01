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400 bin fidan Elmalı'da toprakla buluşuyor

Elmalı Orman İşletme Müdürlüğü’nce 2013 yılından 2016 sonbaharına kadar 400 bin fidan dikilmiş olacak

19 Eyl?l 2016 12:46
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1998 yılından bu yana Elmalı Orman İşletme Müdürlüğü’nde çeşitli yönetici kademelerinde görev yapan ve son iki yıldır  İşletme Müdürlüğü görevini üstlenen Orman Yüksek Mühendisi Dilek Öztekin, arkadaşımız Erkin Özgünsür’e müdürlüğün yaptığı çalışmalarını yerinde anlattı. Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içindeki ağaçsız dağları ağaçlandırmakta kararlı olduklarını kaydeden Elmalı Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin, “Bu yılın sonbahar aylarında yapılacak 135 bin adet fidanın ekim ve dikimi ile beraber 2013 yılından bu yana müdürlüğümüz sınırları içinde 400 bin adet fidan rakamına ulaşılmış olacağını söyledi.

2013 yılında Macun-Hacı Yusuflar köylerinde toplam 400 hektar alana 50 bin adet sedir, ardıç ve ceviz dikildiğini kaydeden Elmalı Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin, “Yine aynı türler olmak üzere 2014 yılında Yakaçiftlik Kutuboğazı mevkiinde 181 hektarlık alana 80 bin adet fidan ekimi ve dikimi yapılmıştır. Düden Geçmen köylerine 2015 yılında 330 hektarlık bir alana sedir, ardıç, badem ve cevizden oluşan 135 bin adet tohum ekilmiş ve fidan dikilmiştir. 2016 yılında ekimi ve dikimi yapılacak 135 bin adet sedir, ardıç, badem ve ceviz fidanının dikim ve ekim çalışmaları için 205 hektarlık sahanın hazırlığı tamamlanmış, ve sonbahar aylarındaki dikime hazır hale getirilmiştir.” Dedi. 
 Yapılan çalışmalarda mevcut ağaçların korunduğunu, fidan ekimi ve dikimi yapılan alanlarda 4 yıl süresince ot alma,çapalama, seyreltme ve diğer gerekli çalışmaların yapılacağını kaydeden Dilek Öztekin, “İlkbaharda diktiğimiz ya da ektiğimiz fidanların yüzde 98’inin tutmuş olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor” dedi. 
23 BİN FİDAN DAĞITILDI
 Vatandaşlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi kapsamında 2013 yılında 3 bin 850 adet, 2014 yılında 10 bin 750 adet, 2015 yılında 6 bin 596 adet ve 2016 yılında ise bugüne kadar ki süreçte  bin 407 adet olmak üzere toplam 22 bin 603 adet sedir, ardıç, ıhlamur, servi, kestane, göknar ve meşe fidanlarının sosyal amaçlı olarak dağıtıldığını kaydeden Elmalı Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin, “Fidanları ücretsiz veriyoruz. Yeter ki talep olsun, vatandaş alsın eksin” dedi.

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