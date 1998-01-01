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Elmalı’da Gazilerimiz birarada

19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Antalya ve ilçelerinde de kutlandı.

19 Eyl?l 2016 15:40
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19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta olduğu gibi Antalya ve ilçelerinde de kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ve saygı duruşuyla başlayan Gaziler Günü kutlamalarında, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Törenler, garnizon komutanlıklarında devam ederken,  askeri ve mülki erkan gazilerimiz ve aileleri ile biraraya geldiler. Elmalı’da 2’si Güneydoğu olmak üzere çoğunluğu Kore ve Kıbrıs Gazisi toplam 22 gazi bulunuyor. (Kaynak: Toros Gazetesi)





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