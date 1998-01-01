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Yeni Eğitim ve öğretim yılı Elmalı'da Başladı
2016-2017 eğitim ve öğretim yılı tüm yurtta olduğu gibi Antalya ve ilçelerinde de başladı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen ve protokolün katıldığı törenlerden biri de Elmalı Osman Nuri Çınar İlkokulu’nda gerçekleştirildi.
19 Eyl?l 2016 16:48
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Kaymakam Gürbüz Saltaş’ın izinli olması sebebiyle katılamadığı törenlere Belediye Başkanı Ümit Öztekin katılırken, öğrencilele beraber resim çekindi. Elmalı’da 560 çocuk okul öncesi eğitime başlarken, bin 863 çocuk ilkokulda, 2 bin 131 çocuk ortaokulda, bin 892 çocuk liselerde eğitim görüyor. Mesleki eğitim ya da açık liseye özel eğitim sınıflarında okuyan çocuk sayısı ise 43. Elmalı’da 800 öğrenci açık lise öğrenimine devam ederken, 200 öğrenci ise açık öğretimin ortaokul bölümünde eğitim alıyor. Elmalı’da 503 olan kadrolu öğretmen sayısının yeni atamalarla birlikte 524’e ulaşacağı kaydedilirken, 21 öğretmende ücretli -sözleşmeli hizmet veriyor. Elmalı’daki okullarda 50 yardımcı personel görev yapıyor. (Kaynak: Toros Gazetesi)
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