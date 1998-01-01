Yeni Eğitim ve öğretim yılı Elmalı'da Başladı

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı tüm yurtta olduğu gibi Antalya ve ilçelerinde de başladı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen ve protokolün katıldığı törenlerden biri de Elmalı Osman Nuri Çınar İlkokulu’nda gerçekleştirildi.

19 Eyl?l 2016 16:48

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