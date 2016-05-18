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Elmalı’da tarla günü etkinliği

Batı Akdeniz koşullarında mısır ve soyanın sılajlık olarak birlikte ekimle yetiştirilmesinin çiftçilere benimsetilmesi yayım projesi çerçevesinde tarla günü düzenlendi. Elmalı Eymir köyünde İlyas Deveci’nin tarlasında düzenlenen tarla gününde, 18 Mayıs 2016 tarihinde ekilen Burak cinsi mısır ile Ataem-7 cinsi soya fasülyesinin silajı yapıldı.

24 Eyl?l 2016 13:30
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“Batı Akdeniz koşullarında mısır ve soyanın silajlık olarak birlikte ekimle yetiştirilmesinin çiftçilere benimsetilmesi yayım Projesi” kapsamında, Elmalı’nın Eymir mahallesinde İlyas Deveci’nin tarlasında yapılan uygulamanın başarılı sonucu düzenlenen tarla günü’nde çiftçilerle paylaşıldı. Antalya’nın yanısıra Burdur, Denizli ve Isparta’da da toplam 17 çiftçide demonstrasyon kurulurken, Antalya’da beş çiftçiden biri İlyas Deveci. İlyan Deveci iyi verim elde ettiklerini ve daha güzel şeyler yapmak için ilgili kurumların yardımını beklediklerini söyledi. Tarım İlçe Müdürü Dilek Boğatimur ise düzenlene tarla günleri’nin projelerin tanıtımında en etkili yayın metodu olduğunu kaydederken, Kışla mahallesindede benzer bir uygulamanın denendiğini başarı ile sonuçlandığını hatırlattı.
Görselliğin çok önemi olduğunu ve çiftçilerin buna bakarak karar verdiklerini hatırlatan Boğatimur, eğitime büyük önem verdiklerini kaydederek, “İlçe Tarım Müdürlüğü olarak tarımsal destekler ve yayım konusunda her zaman üreticimizin yanındayız. Her türlü konuda çiftçimiz bize danışabilir.” (Kaynak: Toros Gazetesi)

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