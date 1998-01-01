Elmalı güreşine en büyük maddi destek Büyükşehir’den geldi

64 ncü Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yaplı Pehlivan Güreşleri için yaklaşık 1 milyon 267 bin 900 lira harcandı. Harcamalar içinde en fazla kalem pehlivan ödemelerinde oldu. Tarihi güreşlere katılan güreşçilere 687 bin 550 lira ödendi. Kalemler arasında 257 bin 880 liralık büyükşehir harcaması da dikkati çekerken, reklam, afiş ve bilet ile radyo ve televizyonlara toplam 116 bin 440 lira ödendi. Protokol tribün ikramı için 39 bin 640 liralık harcama yapıldı.