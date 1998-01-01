Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Elmalı güreşine en büyük maddi destek Büyükşehir’den geldi

64 ncü Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yaplı Pehlivan Güreşleri için yaklaşık 1 milyon 267 bin 900 lira harcandı. Harcamalar içinde en fazla kalem pehlivan ödemelerinde oldu. Tarihi güreşlere katılan güreşçilere 687 bin 550 lira ödendi. Kalemler arasında 257 bin 880 liralık büyükşehir harcaması da dikkati çekerken, reklam, afiş ve bilet ile radyo ve televizyonlara toplam 116 bin 440 lira ödendi. Protokol tribün ikramı için 39 bin 640 liralık harcama yapıldı.

26 Eyl?l 2016 09:07
Yorum Sayısı :0  

Güreşler için yapılan giderler şöyle:
Hakem ödemeleri 60 bin 750 lira, saha komiserlerine ödeme 7 bin 250 lira, cazgırlara 17 bin lira, su görevlilerine 3 bin 150 lira, yağcılara 4 bin lira, Edirne davul-zurna ekibine 17 bin 500 lira, mehter takımına 2 bin 500 lira.
Lokantalara 7 bin lira ödeme yapılırken, araç kirala-maları için 2 bin 500 lira ödendi. 30 bin 640 lira otellere ödeme yapılırken, yörük göçü için yapılan harcama tutarı 5 bin 600 lira. Protokol-tribün ikramı için 39 bin 640 lira harcanırken, diğer giderler başlığı altında yapılan ödeme tutarı ise 8 bin 500 lira.
GELİR 1 MİLYON 
440 BİN 787 LİRA
Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri için en büyük destek büyükşehirden geldi. Büyükşehir 407 bin 880 lira yardımda bulundu. Festival alanında 389 bin 247 lira gelir elde edilirken, bilet geliri ise 152 bin 610 lira oldu. 191 bin 50 liralık yardım ve bağış toplanırken, Spor Toto ise 300 bin lira gönderdi. Büyükşehir 407 bin 880 liralık yardımla, en büyük gelir kalemini oluşturdu.

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Elmalı güreşine en büyük maddi destek Büyükşehir’den geldi
Elmalı’da tarla günü etkinliği
Yeni Eğitim ve öğretim yılı Elmalı'da Başladı
Elmalı’da Gazilerimiz birarada
400 bin fidan Elmalı'da toprakla buluşuyor
Böyle Bıraktılar, Çektiler Gittiler
Osman Hüyük, Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı
Ak Parti Elmalı İlçe Başkan adayları Ankara'da
Başpehlivan Okulu'dan Gazetemize ziyaret
Elmalı 664’te başpehlivan Döşemealtılı Okulu



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.