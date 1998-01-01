Elmalı güreşine en büyük maddi destek Büyükşehir’den geldi
64 ncü Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yaplı Pehlivan Güreşleri için yaklaşık 1 milyon 267 bin 900 lira harcandı. Harcamalar içinde en fazla kalem pehlivan ödemelerinde oldu. Tarihi güreşlere katılan güreşçilere 687 bin 550 lira ödendi. Kalemler arasında 257 bin 880 liralık büyükşehir harcaması da dikkati çekerken, reklam, afiş ve bilet ile radyo ve televizyonlara toplam 116 bin 440 lira ödendi. Protokol tribün ikramı için 39 bin 640 liralık harcama yapıldı.
26 Eyl?l 2016 09:07
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Güreşler için yapılan giderler şöyle:
Hakem ödemeleri 60 bin 750 lira, saha komiserlerine ödeme 7 bin 250 lira, cazgırlara 17 bin lira, su görevlilerine 3 bin 150 lira, yağcılara 4 bin lira, Edirne davul-zurna ekibine 17 bin 500 lira, mehter takımına 2 bin 500 lira.
Lokantalara 7 bin lira ödeme yapılırken, araç kirala-maları için 2 bin 500 lira ödendi. 30 bin 640 lira otellere ödeme yapılırken, yörük göçü için yapılan harcama tutarı 5 bin 600 lira. Protokol-tribün ikramı için 39 bin 640 lira harcanırken, diğer giderler başlığı altında yapılan ödeme tutarı ise 8 bin 500 lira.
GELİR 1 MİLYON
440 BİN 787 LİRA
Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri için en büyük destek büyükşehirden geldi. Büyükşehir 407 bin 880 lira yardımda bulundu. Festival alanında 389 bin 247 lira gelir elde edilirken, bilet geliri ise 152 bin 610 lira oldu. 191 bin 50 liralık yardım ve bağış toplanırken, Spor Toto ise 300 bin lira gönderdi. Büyükşehir 407 bin 880 liralık yardımla, en büyük gelir kalemini oluşturdu.
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