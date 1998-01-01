Takla atan araçtan mucize kurtuluş

Elmalı istikametinden Korkuteli istikametine gitmekte olan 07 CCT 61 plakalı araç, karşı yönden gelen bir aracın dikiz aynasına çarpması ile direksiyon hakimiyetini kaybetti ve gittiği yönün aksine dönerek yol kenarında bulunan arsada taklalar atarak durabildi.

Kaza sonrası araçta bulunan iki kişi adeta muzice eseri sağ çıkarken, kazayı hafif sıyrıklarla atlattılar. Kaza sonrasında olay yerine gelen 112 ambulansı ile Korkuteli Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılar, burada tedavi altına alındılar.

Dar yol her zaman tehlikeli

Elmalı - Korkuteli arasındaki Beğiş Yolu’nun dar olması zaman zaman araç sürücülerinin dikkatinin dağılmasına neden oluyor. Dar yol araç sürücülerini tedirgin ederken, en küçük bir darbede bile direksiyon hakimiyeti kaybedilebiliyor.

* FERUDUN ÖZGÜNSÜR