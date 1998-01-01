Sizce "hodri meydanın" galibi kim oldu ?

Koza TV- Ümit Öztekin "hodri meydan" buluşmasında, Ümit Öztekin yine bildiğimiz Ümit Öztekin'di. Olayı iki defa soru sorarak başka mecraya çekme gayreti içinde oldu ama çekemedi.

Ama bir konuda Öztekin'i takdir ettim. Ali Buldu'nun "Taner Kumkale arasın özür dilesin" önerisini dikkate almadı.

Peki sonuç ne oldu ? "Yanlış anlama olayına" bağlandı.



28 Eylül'de Elmalı Güncel'den de paylaştığım yazıda "Herşeyden önce anlamakta zorlanıyorum; neyi tartışacaklar? Eğer sadece saha içinde yaşananlar konu olacaksa...Milletin zamanını çalmanız ayıp" demiştim.

24 Eylül tarihinde yine Elmalı Güncel'de paylaştığım bir başka yazıda ise "Aslında Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ile Koza TV arasında yaşanan sorun işi “hodri meydan” aşamasına getirecek kadar büyük değil. Ümit Öztekin çıkıp sadece “Her iki taraf arasında bir yanlış anlaşılma olmuş” deseydi, sorunda kendiliğinden çözümlenmiş olacaktı" diye yazmıştım.

Her iki tarafta dediğim noktaya geldiler.

İletişim'de de 2 yıl okuduğunu kaydeden Başkan Öztekin, yanılmıyorsam etik olmaktan bahsetti. Nedense benimde aklıma Elmalı Gündem Gazetesi'nde şahsımla ilgili manşetten yayınlanan "Gazetecilik Etiğine Hiç Sığıyor mu ? "haberi geldi.

Sizce "hodri meydanın" galibi kim oldu ?

Gerçekten de Başkan Öztekin gelişmelerden sonradan mı haberdar oldu ?

Neyse taraflar barıştığına göre arı yuvasına çomak sokmayayım.