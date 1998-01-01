Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Sizce "hodri meydanın" galibi kim oldu ?

Erkin ÖZGÜNSÜR'ün yazısı

30 Eyl?l 2016 21:59
Yorum Sayısı :0  

Koza TV- Ümit Öztekin "hodri meydan" buluşmasında, Ümit Öztekin yine bildiğimiz Ümit Öztekin'di. Olayı iki defa soru sorarak başka mecraya çekme gayreti içinde oldu ama çekemedi.

Ama bir konuda Öztekin'i takdir ettim. Ali Buldu'nun "Taner Kumkale arasın özür dilesin" önerisini dikkate almadı.

Peki sonuç ne oldu ? "Yanlış anlama olayına" bağlandı.


28 Eylül'de Elmalı Güncel'den de paylaştığım yazıda "Herşeyden önce anlamakta zorlanıyorum; neyi tartışacaklar? Eğer sadece saha içinde yaşananlar konu olacaksa...Milletin zamanını çalmanız ayıp" demiştim.

24 Eylül tarihinde yine Elmalı Güncel'de paylaştığım bir başka yazıda ise "Aslında Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ile Koza TV arasında yaşanan sorun işi “hodri meydan” aşamasına getirecek kadar büyük değil. Ümit Öztekin çıkıp sadece “Her iki taraf arasında bir yanlış anlaşılma olmuş” deseydi, sorunda kendiliğinden çözümlenmiş olacaktı" diye yazmıştım.

Her iki tarafta dediğim noktaya geldiler.

İletişim'de de 2 yıl okuduğunu kaydeden Başkan Öztekin, yanılmıyorsam etik olmaktan bahsetti. Nedense benimde aklıma Elmalı Gündem Gazetesi'nde şahsımla ilgili manşetten yayınlanan "Gazetecilik Etiğine Hiç Sığıyor mu ? "haberi geldi. 

Sizce "hodri meydanın" galibi kim oldu ?

Gerçekten de  Başkan Öztekin gelişmelerden sonradan mı haberdar oldu ? 

Neyse taraflar barıştığına göre arı yuvasına çomak sokmayayım.

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Avlan-Görtarla Mevkii'nde Feci Kaza! 3 ölü, 3 yaralı
Sizce "hodri meydanın" galibi kim oldu ?
Takla atan araçtan mucize kurtuluş
Elmalı güreşine en büyük maddi destek Büyükşehir’den geldi
Elmalı’da tarla günü etkinliği
Yeni Eğitim ve öğretim yılı Elmalı'da Başladı
Elmalı’da Gazilerimiz birarada
400 bin fidan Elmalı'da toprakla buluşuyor
Böyle Bıraktılar, Çektiler Gittiler
Osman Hüyük, Ak Parti Elmalı İlçe Başkanı



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.