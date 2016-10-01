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Avlan-Görtarla Mevkii'nde Feci Kaza! 3 ölü, 3 yaralı
Elmalı Avlan-Göltarla mevkinde gerçekleşen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.
01 Ekim 2016 00:06
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Elmalı ilçesi Göltarla mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Saat 19.45 sularında meydana gelen trafik kazasında Finike istikametinden gelen H.B. idaresindeki 15 AE 601 plakalı araç, Z.M.Ç idaresindeki 07 ZAU 05 plakalı araçla çarpıştı. Kısa süre içerisinde jandarma trafik, ambulans ve itfaiye olay yerine ulaşırken, kazada H.B., B.B ve B.S. hayatını kaybetti. Z.M.Ç, A.Ç. ve F.S. ise yaralandı.
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