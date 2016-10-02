Elmalı ASMEK’te eğitimler 10 Ekim’de, AKBEM’de kayıtlar 24-28 Ekim’de başlıyor

AKBEM’de yaz döneminde 180 öğrenci yaratıcı drama, hızlı okuma, Türkçe, İngilizce, Modern dans, Halk oyunları, bilgisayar ve resim branşlarında olmak üzere 8 branşta 30 sınıfta eğitim aldı.

Elmalı ASMEK sorumlusu Hacer Güzeloğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi : “2 aylık yaz döneminde 8-14 yaş arası öğrenciler eğitim alırken, okulların başlaması ile yaz eğitimleri sonlandırıldı.

24-28 Ekim tarihlerinde AKBEM’de kış dönemi kayıtları başlayacak.

AKBEM’de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenecek kurslarda daha çok akademik eğitime ağırlık verilecek. Bu dönemde Fen, Matematik, Türkçe, hızlı okuma, İngilizce, Türkçe’nin yanısıra halk oyunları da olacak.

İlkokul 2. Sınıftan ortaokul 8. Sınıfa kadar isteyen her öğrenciye dilediği eğitim verecek olan AKBEM’de özellikle öğrencilerin derslerine yardımcı olacak kurslar ile öğrencilerin başarısı daha da artacak.

654 KİŞİ EĞİTİM ALDI

ASMEK’in yeni dönem eğitimi 10 Ekim’de başlayacak. Daha önceki dönemde tamamlanan kurslarda 654 kursiyer eğitim alırken, kurslarda başarılı olanlar sertifika aldı.

Sona eren kurslarda bilgisayar kullanımı, cenaze hizmetleri, fotoğraf çekimi, İngilizce, kişisel gelişim, Kuranı kerim okuma, süt - sığır yetiştiriciliği, hızlı klavye kullanımı, diksiyon, gitar kullanımı, bağlama, Arapça, çeyiz ürünleri hazırlama, işaret dili kursları açılarak eğitimler verildi.

BU DÖNEM 23 KURS AÇILACAK

Yeni dönem kayıtlarının geçtiği-miz haftalarda sona erdiği Elmalı ASMEK’te bu dönem 23 ayrı branşta kurs açılacak. 20’şer kursiyerin kayıt olduğu kurslar ise şöyle : Arapça, bağlama eğitimi, bilgisayar destekli proje çizimi, bilgisayar kullanımı, çeyiz ürünleri hazırlama, dekoratif ahşap süsleme, diksiyon, emlak danışmanlığı, fidan üretimi, gitar eğitimi, hızlı klavye kullanımı, ilk yardım, İngilizce, İş güvenliği ve işçi sağlığı, işaret dili, kadın giysileri dikimi, Kuran-ı Kerim okuma, okuma yazma 2. Kademe, Antalya yöresi Türk halk oyunları.

AÇILMASI PLANLANAN KURSLAR

Eğitimlerin başlaması ile Elmalı ASMEK’te yeni kurslar da açılacak. Hasta kabul işlemleri, aşçılık, pasta yapımı ve süslemesi, hijyen, vitray, ebru, fotoğraf çekimi, dijital fotoğrafçılık.

Bu dönemde meslek lisesi ve Akdeniz Üniversitesi MYO öğrencilerinin talep ettikleri kurslar 15 kişiyi bulması halinde açılacak.

KAMU KURUMLARINA KENDİ TESİSLERİNDE KURSLAR AÇILDI

Talep halinde kamu kurumlarına kendi binalarında kurslar da açıyoruz. Daha önce Elmalı Müze Müdürlüğü personeline fotoğrafçılık köursu, Diyanete bağlı Perihan Akkaya Kız yurdu öğrencilerine kişisel gelişim kursu, Elmalı açık ve kapalı cezaevinde mahkumlara kişisel gelişim ve bağlama kursları açıldı.

Bu dönemde Elmalı Orman İşletme Müdürlüğü işçilerine fidan üretim kursu, müze müdürlüğü personeline Autocad (bilgisayar destekli proje çizimi) kursu, cezaevinde bağlama kursu, kişisel gelişim kursu, bilgisayar kullanımı, İngilizce, fidan üretimi, süt sığırı yetiştiriciliği, keçi yetiştiriciliği, seracılık kursları da açmayı planlıyoruz.

BELEDİYE İLE KÖYLERDE KURSLAR AÇILACAK

Elmalı ASMEK, Elmalı Belediyesi ile işbirliğine giderek,köylerde kurslarda açacak. Elmalı’nın tüm köylerine ulaşmak isteyen yetkililer, Elmalı Belediyesi’nin köylerde yer sağlaması ile kurs açacaklarını ve şu anda 15 köyde Kasım ayında kurslar açılacağı vurgulandı.

Köylerde ağırlıklı olarak Kuran Kursları ve sanatsal kurslar talep ediliyor.”

* Kaynak: Toros Gazetesi