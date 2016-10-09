Elmalılı genç yazarlara bir isim daha eklendi

Elmalı Muhammed Hamdi Yazır lisesi son sınıf öğrencisi olan Mehmet Umut Karaca, 17 yaşında, Eskihisarlı. İlk şiir kitabı ‘Avuçlarından öptüğüm. Mehmet Umut Karaca, “’İkinci kitabım roman olacak. Şuan yazıyorum. Romanımın konusu kadın psikolojisi, aşk acısı çeken kadın ve erkeğe her iki pencereden de yaklaşımı” dedi.