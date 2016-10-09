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Elmalılı genç yazarlara bir isim daha eklendi

Elmalılı genç yazarlara yeni bir isim eklendi: Mehmet Umut Karaca.

09 Ekim 2016 20:45
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Elmalı Muhammed Hamdi Yazır lisesi son sınıf öğrencisi olan Mehmet Umut Karaca,  17 yaşında, Eskihisarlı. İlk şiir kitabı ‘Avuçlarından öptüğüm. Mehmet Umut Karaca, “’İkinci kitabım roman olacak. Şuan yazıyorum. Romanımın konusu kadın psikolojisi, aşk acısı çeken kadın ve erkeğe her iki pencereden de yaklaşımı” dedi.


Elmalıda 18 Mart Çanakkale Zaferi, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Kütüphaneler haftası olmak üzere 3 birinciliği olan genç yazar Mehmet Umut Karaca, kitabının Elmalı’daki tüm kitapçılarda bulunacağını hatırlattı. Mehmet Umut Karaca’nın hazırladığı romanında bir alıntı; “Çok severdim yalnızlığı, bir yudum kahve, bir yaşanmamış aşk romanları okumayı, bahçemin gülleri ile oynardım çoğu zaman. Mis gibi kokardı, o kokuları senin üzerinde hissederdim. Elime bir kalem alıp bembeyaz kağıda senin yüzünü çizerdim, en hoşuma giden yer de sakallarındı.. Ben hep onlarla oynardım. Ben ona kendimi açsam, kaybedeceğimden kokardım. Oturup bir kenara ağlardım. Tenimin ucunda bir duman çıkardı, sigaram mı diye bakardım. O dumanlarda senin hayatını görürdüm. Bir nebze de olsa yüzüm gülerdi, senin beni görememenden korkardım. Ben her gece çizdiğim resimleri yastığıma koyardım, bakıp bakıp ağlardım. Teninin yumuşaklığı gözyaşlarımı yalardı, sensizlik içimde koca bir medeniyet kurardı. Ben sensizliğin hükmüne bakardım, kendimi tutamayıp saatlerce paylaştı.” 

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