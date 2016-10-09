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Terminal Caddesi’de böyle bölünsün

Yeniden sıcak asfaltla kaplanması sırasında orta refüjü kaldırılan Terminal Caddesi, kural tanımayan gençler tarafından yarış pistine döndürüldü

09 Ekim 2016 20:51
Yorum Sayısı :0  

 Gerek bazı motorsiklet, gerekse otomobil sürücüleri tarafından sık sık hız denemesinin yapıldığı, motorsikletle akrobasi hareketlerinin  gerçekleştirildiği Terminal Caddesi’nde geliş/gidişin mutlaka hiç olmazsa dubalarla ayrılmasını isteyen cadde üzerinde oturan apartman sakinleri, “Kaza bas bas geliyorum diye bağırıyor. Bu sesi ilgililer nasıl duymuyor. Refüjün kaldırılması ile birlikte tehlike katlandı” dediler.





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