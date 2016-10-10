ANKET
Elmalı Belediyesi 2017 bütçesinde aslan payı Fen İşleri Müdürlüğüne
2017 yılı için 34 milyon 652 bin lira olarak belirlenen Elmalı Belediyesi bütçesinde, Fen İşleri Müdürlüğü’ne ayrılan para 24 milyon 794 bin lira. 2018 yılında 38 milyon 117 bin 200 lira olarak belirlenen bütçenin 27 milyon 273 bin 400 lirasını yine Fen İşleri Müdürlüğü kullanacak. 2019 yılı için belirlenen 41 milyon 928 bin 920 liralık bütçenin 30 milyon 740 liralık bölümü yine Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait.
Elmalı Belediyesi’nin 2017 yılı bütçesinde en az pay ise 230 bin lira ile Zabıta Müdürlüğü’ne ayrılırken, gelir bütçesi ise şöyle oluştu:
Vergi gelirleri 5 milyon 42 bin lira, Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 7 milyon 585 bin lira, Bağış ve yardımlar 3 milyon 500 bin lira, diğer gelirler 12 milyon 925 bin lira, sermaye gelirleri ise 5 milyon 600 bin lira.
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