Elmalı Belediyesi 2017 bütçesinde aslan payı Fen İşleri Müdürlüğüne

Elmalı Belediye Meclisi sadece 2017 değil, 2018 ve 2019 yılları tahmini bütçesini de oybirliği ile kabul etti. Üç yılda da aslan payı Fen İşleri Müdürlüğü’nün.

2017 yılı için 34 milyon 652 bin lira olarak belirlenen Elmalı Belediyesi bütçesinde, Fen İşleri Müdürlüğü’ne ayrılan para 24 milyon 794 bin lira. 2018 yılında 38 milyon 117 bin 200 lira olarak belirlenen bütçenin 27 milyon 273 bin 400 lirasını yine Fen İşleri Müdürlüğü kullanacak. 2019 yılı için belirlenen 41 milyon 928 bin 920 liralık bütçenin 30 milyon 740 liralık bölümü yine Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait.



Elmalı Belediyesi’nin 2017 yılı bütçesinde en az pay ise 230 bin lira ile Zabıta Müdürlüğü’ne ayrılırken, gelir bütçesi ise şöyle oluştu: