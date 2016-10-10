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Direkleri unuttular !

Elmalı’nın en işlek caddesi üzerine iki yıldan bu yana Tarihi Elmalı Yeşilyayla Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde kurulan ve kurulduğu süre içerisinde gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan, cadde üzerinde bulunan apartmanlara ulaşmayı zorlaştıran festival çarşısı için caddenin ilçe merkezine doğru sol tarafına kaldırım üzerine dikilen direklerin kaldırılması unutuldu

10 Ekim 2016 22:03
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Terminal Caddesi üzerinde bulunan apartmanlardaki dairelerde oturan bazı vatandaşlar, “Festival Çarşısında yer kiralayan esnafın mallarını güneşten ve yağmurdan korumak için çektikleri brandaların bağlandığı bu direklerin kaldırılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” dediler. 

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