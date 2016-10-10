Öztekin: “Seçim erkene alınırsa belediye projesinden vazgeçerim”

Arkadaşımız Erkin Özgünsür’ün, yeni hizmet binası ile ilgili sorusuna cevap veren Belediye Başkanı Öztekin, “Şu an için yeni hizmet binası projemizden vazgeçmiş değiliz. Ama şu anda seçimlerin erkene alınma durumu da sözkonusu. Eğer seçimlerin erkene alınması gerçek olursa o zaman belediye yeni hizmet binası projemizden vazgeçeriz. Çünkü, belediyemiz hizmet alanına giren yeni mahallelerimize hizmet götürmemiz, belediye yeni hizmet binasına göre öncelikli olur” dedi. Başkan Öztekin, belediye yeni hizmet binasının yapılması halinde mevcut yere iki katlı otoparkında yapılmasının sözkonusu olabileceğini de vurguladı.