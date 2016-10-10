Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Öztekin: “Seçim erkene alınırsa belediye projesinden vazgeçerim”

Elmalı’ya yeni belediye hizmet binasının yapımı, seçimlerin öne alınıp- alınmamasına bağlı.

10 Ekim 2016 22:34
Yorum Sayısı :0  

Arkadaşımız Erkin Özgünsür’ün, yeni hizmet binası ile ilgili sorusuna cevap veren Belediye Başkanı Öztekin, “Şu an için yeni hizmet binası projemizden vazgeçmiş değiliz. Ama şu anda seçimlerin erkene alınma durumu da sözkonusu. Eğer seçimlerin erkene alınması gerçek olursa o zaman belediye yeni hizmet binası projemizden vazgeçeriz. Çünkü, belediyemiz hizmet alanına giren yeni mahallelerimize hizmet götürmemiz, belediye yeni hizmet binasına göre öncelikli olur” dedi. Başkan Öztekin, belediye yeni hizmet binasının yapılması halinde mevcut yere iki katlı otoparkında yapılmasının sözkonusu olabileceğini de vurguladı.





Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Öztekin: “Seçim erkene alınırsa belediye projesinden vazgeçerim”
Direkleri unuttular !
Elmalı Belediyesi 2017 bütçesinde aslan payı Fen İşleri Müdürlüğüne
Terminal Caddesi’de böyle bölünsün
Elmalılı genç yazarlara bir isim daha eklendi
Elmalı ASMEK’te eğitimler 10 Ekim’de, AKBEM’de kayıtlar 24-28 Ekim’de başlıyor
Avlan-Göltarla Mevkii'nde Feci Kaza! 3 ölü, 3 yaralı
Sizce "hodri meydanın" galibi kim oldu ?
Takla atan araçtan mucize kurtuluş
Elmalı güreşine en büyük maddi destek Büyükşehir’den geldi



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.