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Elmalı Jandarması’ndan 683 öğrenci 693 sürücüye eğitim

Elmalı Jandarması eğitimlere büyük önem veriyor.

11 Ekim 2016 21:46
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Araç sürücülerini, traktör kullanıcılarını, öğrencileri ve servis araçlarının sürücülerini sık sık bilgilendiren ve toplantılar düzenleyen Elmalı Jandarması, bu çalışmaları nedeniyle bölgedeki kaza sayısının en az inmesini sağladı.
Karayolları tarafından trafikte “kara nokta” olarak nitelendirilen Elmalı’da jandarma, rutin kontrolların yanısıra eğitim çalışmalarında büyük önem veriyor. 
Okulların açılması ile birlikte, yol ve trafik güvenliği konularında 683 öğrenciyi bilgilendiren, seminerler veren Elmalı jandarması, servis ve toplu taşımacılık yapan 693 sürücüye de eğitim verdi.
Bir çok kez öğrencilerin okullarında olmak üzere eğitimler veren jandarma, okul servislerinde de denetim yaparak, trafik jandarması nezaretinde öğrencilerin araçlara inip - binmesini sağlıyorlar.
Alınan önlemlerle Elmalı’da kaza oranı hızla düşerken, Elmalı Jandarmasının eğitimleri öğrenci ve servis sürücüleri ile de sınırlı kalmıyor.
Köylerde eğitimler düzenleyen ve özellikle bölge halkının kullandığı traktör konusunda eksikler hakkında bilgi veren jandarma, köylerde düzenledikleri eğitimlerde bölge insanının yaptıkları hataların nelere mal olabileceğini de anlatarak, uyarılarda bulunuyorlar.
TRAKTÖR DENETİMLERİ ARTTI
Elmalı jandarması bugünlerde traktör denetimlerine ağırlık verdi. Özellikle ana yollar üzerinde yapılan denetimlerde traktör kullanıcılarının en büyük eksiklerinin traktörlerde ruhsat, fenni muayene, flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası olduğuna dikkat çekerlerken, yine römorklarının arka kısımlarına iki adet işaret levhası ve römorkların yan taraflarını çevreleyecek şekilde 5 ile 10 santimetre genişliğinde sarı renkte şerit bulunmaması olarak gösteriliyor.

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