“Ben bir kitap kurduyum” projesi Elmalı’da hayat buldu

Okul öncesi öğrencilerine yönelik olarak, Elmalı Anaokulu Müdürlüğü koordinesinde ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan "Ben Bir Kitap Kurduyum Projesi" kapsamında Yuva İlkokulu Anasınıf öğrencileri İlçe Halk Kütüphanemizi ziyaret etti.