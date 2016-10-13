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“Ben bir kitap kurduyum” projesi Elmalı’da hayat buldu

Okul öncesi öğrencilerine yönelik olarak, Elmalı Anaokulu Müdürlüğü koordinesinde ve İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan "Ben Bir Kitap Kurduyum Projesi" kapsamında Yuva İlkokulu Anasınıf öğrencileri İlçe Halk Kütüphanemizi ziyaret etti.

13 Ekim 2016 09:51
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Kitap okuma etkinliği sonrasında Elmalı Belediye Başkanlığı ve bir pastanesinin de maddi katkılarıyla sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Daha sonra okul öncesi bölümünde çizgi film seyreden ve oyun oynayan miniklerin kaliteli ve eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanırken, proje devam edecek.





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