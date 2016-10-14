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Elmalı’da 8 ayda 161 araç trafikten menedildi 330 bin lira para cezası kesildi

Elmalı Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği 2016 yılının 8 aylık döneminde 161 aracı çeşitli nedenlerle trafikten men ederken, 950 araç sürücüsüne de 330 bin lira para cezası uyguladı.

14 Ekim 2016 09:35
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Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, 2016 yılının Ocak - Eylül döneminde yaptığı denetimlerde toplam 161 aracı trafikten men ederken, toplam 32 araç sigortasızlıktan dolayı trafikten men edildi.
950 sürücüye toplamda 330 bin lira para cezasının yazıldığı Elmalı’da, 8 aylık süreçte 30 yaralamalı, 12 maddi hasarlık trafik kazası meydana geldi.
TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇ DÖKÜMÜ
Tescilsiz araç 3, belgesi yanında olmadan kullanılan araç 20, plakasız araç kulanmak 1, aracın camlarına film takmak 1, takoğraf ve taksimetre bulundurmamak 1, modifiye edilmiş araç 18, muayenesiz araç 2, ehliyetsiz araç kullanmak 19, alkollü araç kullanmak 10, park kurallarına uymamak 10, fazla yolcu taşıma 1, sigortasız araç kullanmak 32, güvenlik nedeniyle 20, mahkemece yakalamalı haciz kararı bulunan 20 araç Elmalı Trafik Tescil ve Denetleme Amirliği’nce trafikten men edildi.
MOTORTSİKLET DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILACAK
İçişleri Bakanı Süleymen Soylu tarafından 81 İlin valiliklerine gönderilen genelge ile motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı kaza oranının yüzde 18 olduğu, motosikletlerin üzerinde denetimlerin ciddi oranda artırılması gerektiğine dikkat çekilirken ve tescile tabi olmayan motosikletlerin de bu kapsamda denetleneceği ifade edildi. Bu genelge ile halk arasında elektrikli bisiklet olarak bilinen ulaşım araçlarının bundan sonra denetimlere başlanacağı ve belgesiz kullanımına izin verilmeyeceği vurgulandı.
* Kaynak: Toros Gazetesi
 

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