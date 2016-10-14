Tekkeli öğrencilerin spor mutluluğu

Sağlıklı ve güçlü bir gençlik için birçok alanda çalışmalar yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Elmalı Tekke İlkokulu öğrencilerini sporla buluşturdu.

Bugüne kadar açtığı ücretsiz spor kurslarıyla on binlerce vatandaşa spor imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki vatandaşların da spor yapabileceği alanlar oluşturuyor.

Elmalı'da daha önce Karyağdı, Eskihisar, Bayralar, Camiatik mahallelerine spor aleti seti kuran Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Tekke İlkokulu bahçesine de spor alanı oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince söz konusu spor alanlarına 9'arlı setlerden oluşan spor aletleri yerleştirdi.

ÇOCUKLARIN KEYFİ YERİNDE

Elmalı Tekke İlkokulu bahçesine oluşturulan spor alanında teneffüs aralarında ve beden eğitimi derslerinde spor yapan çocuklar çok mutlu olduklarını ifade etti. Çocuklar, okul saatleri dışında da spor yapacak bir alanları olduğu için yetkililere teşekkür etti.



