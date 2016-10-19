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Sanayi Sitesi mi ?, Meykon’un elma alım merkezi mi ?

Elma’nın en önemli üretim merkezlerinden biri olan Elmalı’da, yeni sezon mahsulü elmalar toplandı, satılanlar satıldı, daha iyi fiyat beklentisi içinde olan üreticiler ise topladıkları elmaları buzhanelere koydu.

19 Ekim 2016 11:01
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Ağaç diplerine düşen elmalarda  Meykon’a satılarak değerlendirilmeye çalışıldı. Her ne kadar ele geçen para işçilik parasını bile karşılamasa da, yine de birçok üretici traktör römorklarına, kamyonlara hatta tır dorselerine doldurduğu ağaç diplerindeki elmaları satmak için fabrika önünde oluşan kuyruğa girdi. Sanayi çarşısı adeta Meykon’un elma alım merkezine dönerken, giriş ve çıkışlarda sorunlar yaşanmaya başlandı. 
Sanayi çarşısı esnafı bu duruma tepki gösterirken, “Her sezon haftalarca aynı sorunu yaşıyoruz. Bıktık artık” diye tepkilerini gösteriyorlar. (Kaynak: Toros Gazetesi)

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