Sanayi Sitesi mi ?, Meykon’un elma alım merkezi mi ?

Elma’nın en önemli üretim merkezlerinden biri olan Elmalı’da, yeni sezon mahsulü elmalar toplandı, satılanlar satıldı, daha iyi fiyat beklentisi içinde olan üreticiler ise topladıkları elmaları buzhanelere koydu.