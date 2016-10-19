Elmalı'da Hava
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Yol kenarına bırakılan elma yüklü römorklar tehlike oluşturuyor
MEYKON’a ağaç dibine düşmüş elmaları teslim etmek isteyen üreticiler, elma yüklü traktör römorklarını ya da kamyon veya tırları yol kenarlarına bırakarak sıra bekliyorlar. Görüşü engelleyen ve ciddi anlamda tehdit oluşturan elma yüklü araçlara müsaade edilmemesi isteniyor
19 Ekim 2016 12:56
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Ağaç diplerine düşen ve tüccarın almadığı elmaları Meykon’a satmak isteyen elma üreticileri, kendilerine alım sırasının gelmesi için elma dolu traktörlerinin römorklarını, Elmalı-Finike karayolu üzerine bırakıyorlar. Gece-gündüz uzun süre orada kalan römorkların yanısıra tır dorseleri ve kamyonlar sürücüler için büyük tehdit oluşturuyor. Sanayi giriş ve çıkışında görüşe engel olan römorklar ve tır dorseleri, geceleri de aydınlatma olmadığı için ayrı bir tehdit oluşturuyor. (Kaynak: Toros Gazetesi)
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