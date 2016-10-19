Yol kenarına bırakılan elma yüklü römorklar tehlike oluşturuyor

MEYKON’a ağaç dibine düşmüş elmaları teslim etmek isteyen üreticiler, elma yüklü traktör römorklarını ya da kamyon veya tırları yol kenarlarına bırakarak sıra bekliyorlar. Görüşü engelleyen ve ciddi anlamda tehdit oluşturan elma yüklü araçlara müsaade edilmemesi isteniyor