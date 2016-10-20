Elmalılı muhtarlardan protokol ziyaretleri

Muhtarlar Günü dolayısıyla Elmalı Muhtarlar Derneği başkan, yönetici ve üyeleri Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk koydular, saygı duruşunda bulundular.