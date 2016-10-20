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Elmalılı muhtarlardan protokol ziyaretleri
Muhtarlar Günü dolayısıyla Elmalı Muhtarlar Derneği başkan, yönetici ve üyeleri Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk koydular, saygı duruşunda bulundular.
20 Ekim 2016 12:24
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Muhtarlar daha sonra Kaymakam Gürbüz Saltaş’ı, Garnizon Komutanlığını ve Elmalı Belediye Başkanlığını ziyaret ettiler. Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara yemek verdi. (Kaynak: Toros Gazetesi)
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