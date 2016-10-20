Büyükşehir Elmalı’nın yayla yollarını yeniliyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki 18 kilometrelik yayla yolunun dar bölümlerini genişletecek ve ulaşım daha sağlıklı şekilde sağlanacak. Yuvalı vatandaşlar; Büyükşehir Belediyesinin her zaman her konuda yanımızda, yapmış olduğu yardımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'e teşekkür ediyoruz'' dedi. (Kaynak: Toros Gazetesi)