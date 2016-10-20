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Büyükşehir Elmalı’nın yayla yollarını yeniliyor

Büyükşehir Belediyesi, Elmalı'nın Yuva, Kızılpınar, Ören Kildenli ve Girdev yaylalarının yolları yenileme çalışmalarına başladı.

20 Ekim 2016 12:31
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Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki 18 kilometrelik yayla yolunun dar bölümlerini genişletecek ve ulaşım daha sağlıklı şekilde sağlanacak. Yuvalı vatandaşlar; Büyükşehir Belediyesinin her zaman her konuda yanımızda, yapmış olduğu yardımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'e teşekkür ediyoruz'' dedi. (Kaynak: Toros Gazetesi)

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