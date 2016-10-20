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Saltaş: Muhtarlarımız bizim için çok önemli
Muhtarları kabul eden Kaymakam Gürbüz Saltaş, “Muhtarlarımız bizim için önemli. Niye ? Çünkü demokrasinin insana ulaşmada en yakın noktalardan biri de sizlersiniz” diye konuştu.
20 Ekim 2016 12:41
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Muhtarların halkın istek ve taleplerini kent yöneticilerine ulaştırmada köprü görevi gördüğünü kaydeden Kaymakam Saltaş, “Vatandaşa sunacağınız hizmette güler yüzünüz ve şefkatle yaklaşmanız, devletin de şefkatli elini ve sıcak yüzünü göstermede en büyük etkendir” dedi.
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