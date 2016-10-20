Saltaş: Muhtarlarımız bizim için çok önemli

Muhtarları kabul eden Kaymakam Gürbüz Saltaş, “Muhtarlarımız bizim için önemli. Niye ? Çünkü demokrasinin insana ulaşmada en yakın noktalardan biri de sizlersiniz” diye konuştu.

20 Ekim 2016 12:41

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