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Dilek Öztekin’den, öğrencilere uygulamalı ağaç dikimi
Elmalı Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin, Mehmet Subaşı İlkokulu’nda düzenlenen ağaç dikim törenine katıldı ve öğrencilere uygulamalı şekilde ağaç dikimini anlattı.
21 Ekim 2016 10:08
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“Okulumu güzelleştiriyorum” projesi çerçevesinde bir öğrenci tarafından okul bahçesinin ağaçlandırılması projesi sınıf öğretmenine sunuldu. Öğretmen ve okul idaresi projeyi Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin’le paylaştı. Öztekin, ıhlamur, akasya, mavi ladin, gül, sedir, ardıçtan oluşan çiçek ve fidanları okula gönderdi. Çocuklarla beraber açılan çukurlara fidanları koyan Dilek Öztekin, uygulamalı olarak fidan dikiminin nasıl yapıldığını öğrencilere anlattı. (Kaynak: Toros Gazetesi)
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