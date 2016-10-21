Anaokulu öğrencilerinin “aşure” keyfi

Anaokulu Müdür Vekili Hüseyin Can Atasoy, 180 çocuğun anaokulu’na devam ettiğini belirterek, aileleri ile birlikte 500 kişiye aşure ikram edildiğini kaydetti. Sosyal ve kültürel etkinliklere büyük önem verdiklerini kaydeden Atasoy, “Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda. Ailelerimize teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmıyorlar” dedi.