Jandarmadan servis şoförlerine eğitim

Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, 2016-2017 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte taşımalı eğitim yapan okul servis araç sürücülerine uygulamalı eğitim vermeye başladı.

Okulların açılmasıyla birlikte Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, taşımalı sistemle eğitim yapan okul servislerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için okul servis araçları şoförlerine yönelik uygulamalı eğitime başladı. Trafik Timleri, taşımalı eğitim sistemi kapsamında faaliyet gösteren okul servis araç şoförlerine verilen eğitimlerde, uyacakları kurallar, şoförlerin öğrenciler öğretmenler ve veliler ile iletişimi ve mevcut olan aksaklıkların giderilmesi konularında trafik eğitimleri verildi. Jandarma yetkilileri önümüzdeki dönem içerisinde de değerli çocuklarımızı emanet ettiğimiz sürücülere yönelik eğitimin ara vermeden devam edeceğini belirtti. (Kaynak: Toros Gazetesi)