Haberin olsunHaberin olsun
|
Anketler
|
Firma Rehberi
|
Sık kullanılanlara ekle
|
Anasayfam olsun
|
İletişim
|
Site haritası
Arama             
Elmalı'da Hava

ANKET

Günlük Gazetemiz Olan Toros Gazetesi Size Ulaşıyor Mu ?




Tüm Anketler

Tümü »

Anasayfaya Dön //

Elmalı Belediyesi’nin tercihi: BSK - Bitümlü Sıcak Karışım- asfalt

2014 yılında 50,8 kilometrelik stabilize yol açan Elmalı Belediyesi, 2015 yılında 89,7 kilometreye ulaştı. 2016 yılının son üç aylık diliminde stabilize yol açımını katlayan Elmalı Belediyesi, bir yandan halen yol açım çalışmalarını sürdürürken, şu ana kadar 241,4 kilometre uzunluğunda stabilize yol açımını gerçekleştirdi.

24 Ekim 2016 09:29
Yorum Sayısı :0  

Elmalı Belediyesi’nin asfaltta tercihi BSK, yani bitümlü sıcak karışım asfalt. 2014 yılında sadece 13 kilometrelik yolda bitümlü sıcak karışım asfalt  döken Elmalı Belediuesi, aynı yıl içinde 17,6 kilometrelik sathi asfalt kaplama yaptı. 2015 yılından itibaren bitümlü sıcak karışım asfalta ağırlık vermeye başlayan Elmalı Belediyesi, yıl içinde 23,7 kilometrelik bitümlü sıcak asfalt dökerken, sathi asfalt kaplama çalışması ise 12,4 kilometre oldu. Halen devam eden bitümlü karışım asfalt çalışmaları kapsamında 2016 yılında bugüne kadar ki süreçte 34,5 kilometre BSK asfalt dökülürken, 13,7 kilometrelik sathi asfalt kaplaması ise 2016 yılı itibariyle sonlandırıldı.
Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Sathi asfalt dayanıksız, çabuk bozulan bir özelliğe sa-hiptir. Bitüm karışımlı sıcak asfalt ise son derece dayanıklı, kaymak gibi tabir ettiğimiz bir asfalt. Elmalı merkezden en uzak mahallesine kadar yolları kaymak gibi asfaltla kaplayacağız.” (Kaynak: Toros Gazetesi)

Yorum Ekle Yorum Ekle Bu haberi arkadaşına gönderBu haberi arkadaşına gönder Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır
YORUMLAR
Henuz Yorum Yok...
Antalya Güncel Diğer Başlıklar
Büyükşehirden Elmalı’nın İmircik Mahallesi’ne muhtar evi
Elmalı Belediyesi’nin tercihi: BSK - Bitümlü Sıcak Karışım- asfalt
Jandarmadan servis şoförlerine eğitim
Anaokulu öğrencilerinin “aşure” keyfi
Dilek Öztekin’den, öğrencilere uygulamalı ağaç dikimi
Saltaş: Muhtarlarımız bizim için çok önemli
Büyükşehir Elmalı’nın yayla yollarını yeniliyor
Elmalılı muhtarlardan protokol ziyaretleri
Yol kenarına bırakılan elma yüklü römorklar tehlike oluşturuyor
Sanayi Sitesi mi ?, Meykon’un elma alım merkezi mi ?



Son Dakika Haberlerini Sitenize Ekleyin
|
İletişim
|
Anasayfam olsun
|
Sık kullanılanlara ekle
RSS
  • ANASAYFA
  • GÜNÜN HABERLERİ
  • ARŞİV
  • FİRMA REHBERİ
  • ElmalıGüncel'e Yaz
  • YAZAR GİRİŞİ

    • Elmalı Güncel Haber Sitesi   l   Yasal Uyarı  l   E-posta   |   Künye   |   Reklam Fiyatları   |  
    Tel. Faks : 0242 244 42 13 & 0242 618 32 31 | E-Posta : iletisim@elmaliguncel.com | Genel Merkez : Tahılpazrı mah. 452 sok. No : 9 Akdeniz Güncel Gazetesi Tesisleri Muratpaşa / Antalya | Elmalı Ofis : İplikpazarı mah. Beyhamamı cad. No : 5 Elmalı / Antalya | ElmalıGuncel.Com Tüm Haklarını Saklı Tutar. SIST® TECHNOLOGY Tarafından Hazırlanmıştır. Köşe yazılarından yazarlar sorumludur.