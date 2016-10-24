Elmalı Belediyesi’nin tercihi: BSK - Bitümlü Sıcak Karışım- asfalt

Elmalı Belediyesi’nin asfaltta tercihi BSK, yani bitümlü sıcak karışım asfalt. 2014 yılında sadece 13 kilometrelik yolda bitümlü sıcak karışım asfalt döken Elmalı Belediuesi, aynı yıl içinde 17,6 kilometrelik sathi asfalt kaplama yaptı. 2015 yılından itibaren bitümlü sıcak karışım asfalta ağırlık vermeye başlayan Elmalı Belediyesi, yıl içinde 23,7 kilometrelik bitümlü sıcak asfalt dökerken, sathi asfalt kaplama çalışması ise 12,4 kilometre oldu. Halen devam eden bitümlü karışım asfalt çalışmaları kapsamında 2016 yılında bugüne kadar ki süreçte 34,5 kilometre BSK asfalt dökülürken, 13,7 kilometrelik sathi asfalt kaplaması ise 2016 yılı itibariyle sonlandırıldı.

Belediye Başkanı Ümit Öztekin, “Sathi asfalt dayanıksız, çabuk bozulan bir özelliğe sa-hiptir. Bitüm karışımlı sıcak asfalt ise son derece dayanıklı, kaymak gibi tabir ettiğimiz bir asfalt. Elmalı merkezden en uzak mahallesine kadar yolları kaymak gibi asfaltla kaplayacağız.” (Kaynak: Toros Gazetesi)