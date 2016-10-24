Büyükşehirden Elmalı’nın İmircik Mahallesi’ne muhtar evi

MUBİM aracılığı ile mahallelerin pek çok sorunu tek bir işlemde çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, ilçe mahallelerine de yeni muhtar evleri kazandırmaya devam ediyor.