Elmalı'da Hava
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Büyükşehirden Elmalı’nın İmircik Mahallesi’ne muhtar evi
MUBİM aracılığı ile mahallelerin pek çok sorunu tek bir işlemde çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediyesi, ilçe mahallelerine de yeni muhtar evleri kazandırmaya devam ediyor.
24 Ekim 2016 10:06
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Elmalı İmircik Mahalle Muhtarının MUBİM üzerinden muhtar evi talebine Büyükşehir Belediyesi kısa sürede cevap vererek yeni muhtar evini hizmete açtı.
Mahallelilerin ve muhtarların daha sağlıklı koşullarda iletişimini sağlayabilmek amacıyla genişleyen hizmet alanında yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, İmircik Mahallesine kazandırdığı yeni muhtar evi ile mahallelilerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve kolay cevap verecek.
BAŞKAN TÜREL'E TEŞEKKÜR
Elmalı İmircik Mahalle Muhtarı Muammer Doğan Türkiye'ye örnek olan MUBİM sisteminden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, yeni muhtar evinde hizmetlerinin devam edeceğini belirterek Başkan Türel'e teşekkür etti.
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