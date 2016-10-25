Anne-kız ağaç dikti

Kızı Emine Derya (gözlüklü) ile birlikte ağaç diken Öztekin, “Kızım, ilkokulu okuduğu okulda anne-kız bizimde bir ağacımızın olmasını arzuladı. Onu kırmadım ve arkadaşıyla birlikte beraberce ağaç diktik. Ben buradan anne ve babalara sesleniyorum. Sizlerde çocuklarınızla birlikte okudukları okula, apartmanların bir köşesine, işyerinizin önüne, kolayca ulaşabileceğiniz, uygun olan bir yere ağaç dikin. Bu sayede çocuklarınıza da ağacı sevdirin, o ağaçla birlikte çocuklarımız büyüsün” dedi. (Kaynak: Toros Gazetesi)