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Anne-kız ağaç dikti
Elmalı Orman İşletme Müdürü Dilek Öztekin, kızının eğitim gördüğü Mehmet Subaşı İlkokulu’nda düzenlenen ağaçlandırma etkinliğine katıldı.
25 Ekim 2016 09:42
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Kızı Emine Derya (gözlüklü) ile birlikte ağaç diken Öztekin, “Kızım, ilkokulu okuduğu okulda anne-kız bizimde bir ağacımızın olmasını arzuladı. Onu kırmadım ve arkadaşıyla birlikte beraberce ağaç diktik. Ben buradan anne ve babalara sesleniyorum. Sizlerde çocuklarınızla birlikte okudukları okula, apartmanların bir köşesine, işyerinizin önüne, kolayca ulaşabileceğiniz, uygun olan bir yere ağaç dikin. Bu sayede çocuklarınıza da ağacı sevdirin, o ağaçla birlikte çocuklarımız büyüsün” dedi. (Kaynak: Toros Gazetesi)
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