Elmalı’da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltılar yapıldı

FETÖ soruşturması kapsamında geride bırakılan pazartesi akşamı itibariyle gerçekleştirilen gözaltılar kapsamında 1 memur ile 11 sivil vatandaş yakalandı, 2 kişi ise firar ettiği için yakalanamadı.

FETÖ soruşturması kapsamında geride bırakılan pazartesi akşamı itibariyle gerçekleştirilen gözaltılar kapsamında 1 memur ile 11 sivil vatandaş yakalandı, 2 kişi ise firar ettiği için yakalanamadı.