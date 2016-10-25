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Elmalı’da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltılar yapıldı
FETÖ soruşturması kapsamında geride bırakılan pazartesi akşamı itibariyle gerçekleştirilen gözaltılar kapsamında 1 memur ile 11 sivil vatandaş yakalandı, 2 kişi ise firar ettiği için yakalanamadı.
25 Ekim 2016 13:23
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FETÖ soruşturması kapsamında geride bırakılan pazartesi akşamı itibariyle gerçekleştirilen gözaltılar kapsamında 1 memur ile 11 sivil vatandaş yakalandı, 2 kişi ise firar ettiği için yakalanamadı.
Bu arada MHP’nin Döşemealtı eski ilçe Başkanı avukat M.A’nın da aralarında bulunduğu 13 kişiden 10’u tutuklanırken, Kemer ilçesinde aralarında bide meclis üyesinin bulunduğu 6 kişi, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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